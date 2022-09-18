هل سيرقص فينيسيوس في ديربي مدريد؟ من قبل beIN SPORTS September 18, 2022 10:07 3:02 دقيقة هل سيحتفل فينيسيوس جينيور، نجم الريال، في حال تسجيلِه في مباراة الديربي برقصة السّامبا أم لا؟ تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 1:56 دقيقة عبد الله التّميمي يتحدّث عن بطولة قطر كلاسيك 3:25 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين ليون وباريس سان جيرمان 3:12 دقيقة قطبا مدريد في مواجهة مليئة بالتشويق 3:02 دقيقة هل سيرقص فينيسيوس في ديربي مدريد؟ 2:52 دقيقة آرسنال في مهمة استعادة الصدارة من بوابة برينتـفورد 3:09 دقيقة ليل يغنم النقاط الثلاث من بوابة تولوز 1:24 دقيقة سون يتحدث عن ثلاثيته المبهرة في شباك ليستر سيتي 4:45 دقيقة توتنهام يعمق جراح ليستر وينتصر بسداسية 0:32 دقيقة بانيايا أول المنطلقين في سباق جائزة أراغون الكبرى 0:45 دقيقة ضيوف كأس العالم FIFA قطر 2022™ يتوافدون إلى الدوحة