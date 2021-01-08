هل سيرحل سيميوني عن أتلتيكو مدريد؟ من قبل beIN SPORTS January 8, 2021 14:49 3:24 دقيقة بعد أن غادر الفريق مسابقة كأس ملك إسبانيا على يد ناد مغمور يلعب في دوري الدرجة الثالثة، ألمح الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى إمكانية رحيله عن أتلتيكو مدريد. تقارير إخبارية أتليتكو مدريد دييغو سيميوني -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة هالر من وست هام إلى أياكس أمستردام 0:49 دقيقة تأجيل ذهاب نصف نهائي "كوبا سودأمريكانا" 3:24 دقيقة هل سيرحل سيميوني عن أتلتيكو مدريد؟ 0:44 دقيقة زيدان يتحصل على الضوء الأخضر لحضور مباراة أوساسونا 1:04 دقيقة استبعاد أحمد أحمد من الترشّح لرئاسة الـ"كاف" 17:48 دقيقة مجموعات قوية في دوري أبطال إفريقيا 0:51 دقيقة ديك باوند يشكّك في إقامة أولمبياد طوكيو ! 1:00 دقيقة إقرار إقامة مباراة أستون فيلا وليفربول 0:50 دقيقة اليابان تطمئن العالم: أولمبياد طوكيو ستكون "آمنة" 2:02 دقيقة تفاعل كبير للرياضيين مع أحداث "الكابيتول"