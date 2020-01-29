هزيمة برشلونة على أرض فالنسيا تفتح جدلا لا ينتهي حول طريقة لعب الفريق January 29, 2020 14:00 2:03 دقيقة أعادت هزيمة برشلونة على أرض فالنسيا الكثير من التساؤلات بخصوص مدى قدرة الفريق الكتالوني على التحسن مع المدرب الجديد كيكي سيتيين ،خصوصا وأن المفاهيم التي أراد تطبيقَها لم تظهر بعدُ على أرضية الميدان. تقارير إخبارية برشلونة -آخر الفيديوهات 2:03 دقيقة هزيمة برشلونة تفتح جدلا حول طريقة لعب الفريق 0:45 دقيقة تييم يطيح بـ"الماتادور الإسباني" نادال من أستراليا 2:20 دقيقة أتليتيكو يواصل التراجع والضغوط تتزايد على سيميوني 0:43 دقيقة نقل مباريات إلى خارج الصين بسبب فيروس كورونا 0:38 دقيقة أستراليا تحتجز فريق كرة قدم نسائي من الصين ! 2:28 دقيقة التعرف على جثة كوبي براينت 1:38 دقيقة ميلووكي يعزّز صدارته في يوم تأجيل قمة ليكرز-كليبرز 1:15 دقيقة هاليب دون عناء إلى نصف نهائي أستراليا 1:36 دقيقة زفيريف يبلغ أول نصف نهائي في "الغراند سلام" 4:23 دقيقة هل سينتقل رودريغو مورينو إلى برشلونة ؟