متابعة: مازن الريس

اقتنص ريال مدريد فوزاً يقربه من اللقب أمام منافسه العنيد وضيفه خيتافي بهدف نظيف يوم الخميس ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

وسجّل قائد ريال مدريد سيرجيو راموس هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء احتسبت إثر عرقلة كارفاخال (79).

واستفاد ريال مدريد من تعثر برشلونة بالتعادل أمام أتلتيكو مدريد إذ ضمن الاستمرار بالصدارة حتى قبل أن تنطلق مواجهته مع خيتافي، لكن المباراة جاءت صعبة جداً على كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان.

وصار رصيد ريال مدريد (74 نقطة) في الصدارة بفارق أربع نقاط عن برشلونة الوصيف، فيما تضاءلت حظوظ خيتافي في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما تجمّد رصيده عند 52 نقطة في المركز السادس وبفارق خمس نقاط عن إشبيلية الرابع.

ودخل زيدان بتشكيلة معدلة عن تلك التي جلبت الانتصار بهدف نظيف أمام إسبانيول في المرحلة الفائتة، إذ لعب الفرنسي ميندي والكرواتي مودريتش والبرازيلي فينيسيوس من البداية على حساب البرازيلي مارسيلو والأوروغوياني فالفيردي والبلجيكي هازار على التوالي.

التغطية الخاصة لمباراة ريال مدريد وخيتافي

انتهاء المباراة بفوز ريال مدريد

ريال مدريد يقود اللقاء بحنكة للحفاظ على الهدف الثمين والنقاط الثلاث حتى الدقيقة التسعين.

هدف (79): راموس يمنح ريال مدريد التقدم من ركلة جزاء احتسبت عقب عرقلة كارفاخال.

(68) مجهود مميز من البديل أسينسيو وكريم بنزيمة يسدد خارج المرمى.

(58) تسديدة الكرواتي لوكا مودريتش ترتطم بالمدافع وتخرج لركنية لا تسفر عن شيء.

خمس دقائق على بداية الشوط الثاني ولا تغيير في الأداء والنتيجة.

انتهاء الشوط الأول بتعادل سلبي بعد أداء قوي من خيتافي.

(36) ريال مدريد كاد يلسع مجدداً لكن سوريا يتألق بإبعاد محاولة إيسكو.

(23) دافيد سوريا يحرم البرازيلي فينيسيوس جونيور من تسجيل الهدف الأول لصالح ريال مدريد.

مباراة هادئة حتى الآن مع انتصاف الشوط الأول وسط أفضلية نسبية للضيف خيتافي.

(9) البلجيكي كورتوا يتألق بإبعاد كرة خطيرة كادت أن تدخل بطريق الخطأ في مرماه.

(3) محاولة مبكرة من الفرنسي كريم بنزيمة بين يدي الحارس.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الرسمية لكل من خيتافي وريال مدريد