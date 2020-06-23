متابعة: مازن الريس

وجد برشلونة صعوبة بالغة قبل أن ينتصر على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدف دون رد ضمن الأسبوع الواحد والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجّل الكرواتي البديل راكيتيتش هدف برشلونة بعد كرة حائرة ومعاناة هجومية كبيرة سبقت هزّ الشباك (71).



وصار رصيد برشلونة 68 نقطة في الصدارة مؤقتاً بفارق ثلاث نقاط عن منافسه ريال مدريد الذي يلاقي مايوركا الأربعاء بينما توقف رصيد بيلباو عند 42 نقطة في المركز العاشر.

وجاء الشوط الأول متوازناً جداً إذ ظهر برشلونة بلا مخالب وكاد أن يسجل بيلباو العنيد في مرماه عبر هجماته المرتدة الخطيرة.

وفقد برشلونة أفضليته على غريمه ريال مدريد في الجولة الفائتة عندما تعثر بالتعادل أمام إشبيلية الأمر الذي جعل مصير الدوري بين يدي زيدان وتلامذته في ظل تفوقهم بالمواجهات المباشرة.

مباراة برشلونة وبيلباو - التغطية الخاصة

انتهاء اللقاء بفوز ثمين لبرشلونة.

(89) مجهود مميز من فاتي وتسديدة مباغتة من ميسي تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية.

(84) سوء تفاهم بين تير شتيغن ودفاع برشلونة كاد يكلفهم هدفاً برأس راوول غارسيا.

(80) الحظ يعاند ميسي وكرته الخطيرة تضيع بغرابة.

(74) سواريز النشيط يحاول مجدداً وتسديدته ترتطم بالدفاع.

هدف... الكرواتي راكيتيتش يجد الحل أخيراً ويفتتح التسجيل بعد كرة حائرة (71).

(62) التشيلي فيدال يصل متأخراً لكرة أرسلها له ميسي من ركلة حرة مباشرة.

(54) الفرنسي أنطوان غريزمان يكسر الهدوء بشبه انفراد يتألق الحارس في إبطال خطورته.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل 0-0.

(44) تسديدة يائسة من ميسي بعيدة عن المرمى وسط العجز في اختراق دفاع بيلباو المنظم.

(37) الدقائق الفائتة مرت هادئة من الفريقين مع بعض الهجمات التي تنتهي خطورتها عند حدود منطقة الجزاء.

- الشوط الأول ينتصف مع ثلاث فرص خطيرة في آخر دقيقتين ضيع بيلباو اثنتين منهما وبرشلونة الثالثة لتبقى النتيجة على حالها.

(20) أوناي سيمون حارس بيلباو يسبق سواريز لكرة بينية.

(15) سواريز كاد يفتتح التسجيل في مناسبتين خلال دقيقة واحدة لكن الأولى بين يدي الحارس والثانية خارج المرمى.

(13) شباك برشلونة تهتز من الخارج عقب مرتدة مميزة من بيلباو وتسديدة من ويليامز.

(12) الظهير بالينزياغا يجرب حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تخطئ مرمى برشلونة.

(10) الأرجنتيني ليونيل ميسي يظهر بتسديدة حاول من خلالها مخادعة الحارس لكنها أتت سهلة.

(5) رد مباشر من برشلونة والحظ يعاند الأوروغوياني لويس سواريز.

(4) الألماني تير شتيغن ينقذ ببراعة مرمى برشلونة من هدف مباغت.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الرسمية لكل من برشلونة وبيلباو