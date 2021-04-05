متابعة: مازن الريس

منح هدف ديمبيلي القاتل برشلونة فوزاً ثميناً أمام ضيفه ريال بلد الوليد 1-0 يوم الإثنين في المرحلة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وزجّ برشلونة بكافة نجومه طمعاً في الاستفادة من تعثر أتلتيكو مدريد المتصدر حين خسر من إشبيلية بهدف دون رد الأحد.

وكان بلد الوليد ندّاً قوياً للفريق الكاتالوني وسط صراعه من أجل الهرب من الهبوط (27 نقطة) في المركز السادس عشر لكن طرد لاعبه بلانو (79) وصحوة ديمبيلي المتأخرة بهدف صاروخي (90) أنهت اللقاء لصالح برشلونة.

ويتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة و ثلاث عن ريال مدريد علماً أنّ نتيجة الكلاسيكو المقرر السبت المقبل قد تلعب دوراً حاسماً في تحديد منافسه الجدي على لقب الليغا.

التغطية الخاصة لمباراة برشلونة وبلد الوليد

هدف (90) صاروخية ديمبيلي في الوقت القاتل تمنح برشلونة التقدم.

(87) تسديدة طائشة من ديمبيلي تمنح المزيد من الأمل للضيوف بالتعادل.

(79) بلد الوليد يلعب منقوصاً عقب طرد أوسكار بلانو.

(71) تسديدة ميسي المحببة من خارج منطقة الجزاء تجاور المرمى.

(66) برشلونة يكثف هجماته وتسديدة البرتغالي ترينكاو تصطدم بتمركز ماسيب الجيد.

(64) ميسي يحاول مجدداً من ركلة حرة مباشرة لم تشكل الخطورة المرجوة.

(59) ديمبيلي يفشل في مواجهة الحارس ماسيب بعد انفراده بالمرمى ومتابعة غريزمان تجاور المرمى.

(57) شباك برشلونة تهتز من بعد محاولة أولازا الخطيرة وميسي يرد مباشرة بتسديدة بين يدي الحارس.

(55) الفرنسي لنغليه يستخدم سلاح التسديد من بعيد أيضاً والحارس في المكان المناسب.

(47) جوردي ألبا يجرب استخدام حل التسديد من بعيد وكرته تعلو المرمى.

انطلاق الشوط الثاني.

(45+1) أخطر فرص المباراة تأتي من تسديدة بيدري التي ارتطمت بالقائم بعد تدخل الحارس.

(40) تسديدة لميسي من داخل منطقة الجزاء يبعدها الدفاع في الرمق الأخير.

(32) ضربة رأس من الفرنسي ديمبيلي بين يدي خوردي ماسيب.

(25) ميسا يهدد مرمى برشلونة مرتين خلال دقيقتين وسط مشاكل في التغطية الدفاعية من لاعبي البلوغرانا.

(22) تير شتيغن يمسك بكرة عرضية بعد اختراق الجهة اليسرى لبرشلونة.

(16) ركلة حرة مباشرة ينفذها الأرجنتيني ليونيل ميسي تمر بجانب المرمى.

(9) البوسني كودرو يرد بقوة بضربة رأس ترتد من العارضة.

(8) برشلونة يقترب من افتتاح التسجيل لكن التعادل السلبي لا زال مسيطراً.

(2) ألكاريز يفتتح فرص المباراة بتسديدة لا تشكل خطراً على مرمى تير شتيغن.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الرسمية لكل من برشلونة وبلد الوليد