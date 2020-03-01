هدفا مباراة ريال مدريد وبرشلونة بجميع اللغات من قبل beIN SPORTS March 2, 2020 00:15 1:05 دقيقة دائماً ما يستمتع عشاق كرة القدم بالتعليق على الأهداف الجميلة، فكيف إذا كان هذا التعليق بلغات مختلفة؟، تابعوا كيف كان التعليق العربي والإنكليزي والفرنسي على هدفي مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو. ريال مدريد برشلونة -آخر الفيديوهات 3:27 دقيقة كيكي: لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول ولكن 1:05 دقيقة هدفا مباراة ريال مدريد وبرشلونة بجميع اللغات 2:16 دقيقة تيرشتيغن: "الكلاسيكو معقد والدوري ما يزال طويلاً" 3:16 دقيقة زيدان: "أدّينا مباراة مكتملة" 0:20 دقيقة رونالدو يظهر في سانتياغو برنابيو خلال فوز الملكي 2:19 دقيقة كورتوا يؤكد أحقية ريال بالفوز في "كلاسيكو معقد" 1:54 دقيقة فينيسيوس: "إنها أمسيتي الأفضل مع ريال مدريد" 0:45 دقيقة قمة المصري ونهضة بركان تنتهي بالتعادل الإيجابي 2:09 دقيقة بوسكيتس: "أهدرنا فرصة الابتعاد عن ريال مدريد" 4:56 دقيقة الملكي يفك النحس ويعود لصدارة الليغا