مازن الريس



أنهى ريال مدريد بشكل رسمي الجمعة مسألة التعاقد مع البلجيكي إيدين هازار من تشيلسي الإنكليزي لتبدأ جماهير الملكي في التطلع إلى الخطوة القادمة لإعادة هيبة ثالث الدوري الإسباني.

وأظهر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد جديته فيما يتعلق بالإيفاء بوعوده التي قطعها عند إعادته الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق، إذ أضاف صفقة هازار إلى الصربي يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني والبرازيلي ميليتاو من بورتو البرتغالي.

وسيقف في طريق نجاح هازار مع ريال مدريد مجموعة من الاعتبارات الفنية التي لا يمكن تجاوزها بمجرّد امتلاكه للأرقام المبهرة مع تشيلسي أو حتى رغبته الشديدة في تقديم الإضافة المنتظرة للفريق الملكي.

هازار ليس رونالدو



الاعتراف بقيمة هازار لا يمكن أن يدفعنا لمقارنته بالبرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد المنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، فالأمر لا يتعلق بالأرقام فقط التي يسبقه بها رونالدو بل بالشخصية التي يملكها الدون وبراعته في الحسم عندما يحتاجه فريقه.

وتصدر هازار لقائمة هدافي تشيلسي منذ 2012-2013 (110 أهداف في جميع المنافسات) لا يعني بالضرورة قدرته على تغطية الفراغ الذي تركه رونالدو، إذ أنّ أفضل معدلاته التهديفية كان 21 هدفاً في جميع المنافسات هذا الموسم وهو أقل بكثير من أرصدة رونالدو دون إنكار الاستفادة من الأخير في مركز قلب الهجوم بدلاً من وسط الميدان الهجومي الذي لعب به هازار معظم الأوقات.

أين سيلعب هازار؟



ما يجب أن يدركه جمهور ريال مدريد المتحمس لصفقة هازار هو أنّ صاحب الـ28 عاماً يقدم لرفاقه أكثر مما يقدمه لنفسه مع خلقه 595 فرصة في الدوري الممتاز منذ انضمامه إلى تشيلسي وكذلك حصوله على 638 خطأً.

ومن هنا يمكننا أن نشاهد هازار في مركز الجناح الهجومي (الكلاسيكي) في حال اللعب بذات الرسم الخططي، كما أنني لا أستبعد شغله لمركز صانع اللعب أو متوسط الميدان المتقدم على الأطراف إذا قرر زيدان اللعب بخطة 4 – 4 – 2 أو 4 – 5 – 1.

ثلاثة مراكز أخرى



لا زلت مقتنعاً بأن ريال مدريد يجب أن يبحث عن ثلاثة لاعبين آخرين من الصف الأول للدخول بأفضلية (1-0) على منافسيهم قبل بدء مبارياتهم والتنافس الجدي على جميع الألقاب الممكنة.

وشخصياً لا يمكنني التسليم بأنّ ميليتاو يمكنه تغطية النقص الذي قد يحصل في خط ريال مدريد الدفاعي، كما يبدو صعباً على مودريتش جمل مركز لاعب المحور كاملاً على عاتقه حتى نهاية الموسم، أما قضية مركز غاريث بيل الجناح الهجومي في الجهة المقابلة لهازار فيبقى اللغز الذي يحتاج للكثير من التفكير، كي تحل طلاسمه.

هازار سيجعل ريال مدريد أفضل دون شك، إلا أنّه بالتأكيد لن يتمكن بمفرده من انتشال ريال مدريد من الوضع الذي أنتهى عليه الموسم الفائت.