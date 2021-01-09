وجاءت انطلاقة المباراة نارية ومثيرة من الفريقين حيث تقدم النصيري لإشبيلية في الدقيقة الرابعة ثم تعادل دييغو كارلوس مدافع الفريق الأندلسي لسوسييداد بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة.

وبعد ذلك بدقيقتين عاد النصيري ووقع على الهدف الثاني لأصحاب الأرض قبل أن يتعادل أليكسندر إيساك لريال سوسييداد في الدقيقة 14.

ومع انطلاقة الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 46 تمكن النصيري من إحراز الهدف الثالث له ولإشبيلية مهدياً لفريقه انتصاراً هاماً وثميناً.

والهاتريك هو الأول للنصيري مع إشبيلية في جميع المسابقات بينما هي المرة الثانية التي يحرز فيها ثلاثية بعد الأولى له مع ليغانيس أمام ريال بيتيس في العاشر من شباط/فبراير عام 2019.

ورفع إشبيلية بذلك رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس بعد أن حقق انتصاره التاسع مقابل ثلاثة تعادلات وأربع هزائم، فيما توقف رصيد سوسييداد عند 30 نقطة أيضاً في المركز الخامس بعد أن تلقى خسارته الخامسة اليوم.



