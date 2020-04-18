وقال مدير إستراتيجيات الاتصال في نادي فالنسيا رومان بيلفر، إنه في حالة عدم التمكن من استئناف الدوري، لن يكون هناك أي إجراء رياضي عادل بنسبة مائة بالمائة وفي كل الأحوال سيتم اللجوء للخيار الأقل ظلما.

وأضاف بيلفر قائلا إنه من الناحية الرياضية قد يكون هذا الإجراء الأقل ظلما على الرغم من أنه يمثل ضررا رياضيا واقتصاديا بالنسبة لفرق الدرجة الثانية على سبيل المثال، والتي كانت في طريقها للدرجة الأولى.

كما انتقد مقترح الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالنظر إلى جدول الترتيب في الجولة الأخيرة من أجل تحديد الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، كما اعتبر أنه سيكون من الظلم استخدام ترتيب الجدول في نهاية الجزء الأول من الدوري.