على غير العادة وفي حركة غير مسبوقة تقريباً في كرة القدم أشاد نادي أيبار بلاعب من خصمه نادي برشلونة واعترف له بقدراته المذهلة بعد نجاحه في تسجيل رباعية "سوبر هاتريك" في مرماهم.

وانتهت المواجهة بفوز النادي الكتالوني بخماسية نظيفة.

بعد نهاية الموجهة نشر نادي أيبار صورة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب عليها تعليقاً مثيراً للتعجب والإعجاب حيث كتب: "نحن نعاني منك، نتعامل معك، لكن لا نملك خياراً سوى الوقوف لنحيّيك".

Te sufrimos.

Te padecemos.

Te sobrellevamos.

Y no nos queda otra que ponernos en pie y aplaudirte.

🔝 @TeamMessi 🔝 pic.twitter.com/6md5L4ZSE3 — SD Eibar (@SDEibar) February 22, 2020

وعاش ميسي أمسية رائعة حيث تمكن من تسجيل رباعية تاريخية جديدة في الدوري الإسباني وقاد برشلونة لاعتلاء صدارة الدوري الإسباني بعد تعثر الغريم ريال مدريد.