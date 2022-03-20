وأضاف مدافع الملكي: "الخسارة لن تؤثر كثيراً على الترتيب لكن دائماً حين تخسر الكلاسيكو فإنك تتألم كثيراً، نحن نقدم موسماً جيداً وأعتقد أننا نملك هامشاً كافياً".