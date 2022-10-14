ميندي وتشواميني يتحدّثان عن الكلاسيكو من قبل beIN SPORTS October 14, 2022 23:10 1:41 دقيقة تحدّث الدوليان الفرنسيان فيرلان ميندي وأوريليان تشواميني لاعبا ريال مدريد عن انطباعاتهما حول لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة. مقابلات الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة -آخر الفيديوهات 1:41 دقيقة ميندي وتشواميني يتحدّثان عن الكلاسيكو 1:54 دقيقة كاكا يتحدّث عن مواجهة الكلاسيكو 0:40 دقيقة كونتي يشدد على جاهزية توتنهام قبل مواجهة إيفرتون 0:23 دقيقة هاتريك "زيزو" يقود الزمالك إلى دور المجموعات 2:54 دقيقة انتصار تاريخي للمغرب في كأس العالم للناشئات 0:39 دقيقة زاركو يحقق أسرع زمن في التجارب الحرة الثانية 0:41 دقيقة مانشستر سيتي يمدّد عقد لاعبه فيل فودين حتّى 2027 1:00 دقيقة ماذا قال رودريغو وبيدري قبل مواجهة الكلاسيكو ؟ 1:01 دقيقة كلوب يُشيد بهالاند 1:38 دقيقة ريشارليسون في لقاء خاص مع beIN SPORTS