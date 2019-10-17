خلال هذه الفترة نال ميسي المجد من أطرافه داخل أسوار الفريق الكتالوني العريق، حيث حقّق كل الألقاب الممكنة جماعياً وفردياً.

يوم 16 تشرين الثاني/أكتوبر 2004، أعطى المدرب الهولندي لبرشلونة حينها فرانك رايكارد، الضوء الأخضر لانطلاق مسيرة المراهق ليونيل ميسي صاحب الـ 17 عاماً و22 يوماً.

أمام إسبانيول جلس ميسي على مقاعد البدلاء يشاهد نجوماً كباراً كالبرازيلي رونالدينيو والكاميروني صامويل إيتو وكان يمنّي بالحصول على فرصة ولو صغيرة لإظهار قدراته والاعلان عن نفسه اسماً جديداً قادماً في عالم كرة القدم.

انتظر ميسي كثيراً 84 دقيقة في تلك المباراة ليتحقق حلمه حين اختاره رايكارد للدخول مكان البرتغالي ديكو.

منذ تلك اللحظة تغير كل شيء في تاريخ برشلونة خاصة وكرة القدم عامة، فالمراهق الأرجنتيني القادم من روزاريو بمشاكل صحية في النمو، كادت تنهي حلمه قبل البدء، أظهر منذ البداية موهبة استثنائية.

خلال سنواته الأولى مع برشلونة كان ظاهراً للعيان أن اللاعب الأرجنتيني يملك مهارات خاصة وقدرات استثنائية أثبتتها السنون اللاحقة بأرقامها القياسية وألقابها التاريخية.

مع برشلونة خاض ميسي 692 مباراة سجل خلالها 604 هدفاً وصنع 244 هدفاً لزملائه.

ميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة

ميسي هو أكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ برشلونة

فاز ميسي بـ 34 لقباً مع نادي برشلونة موزعة كالتالي: 10 ألقاب دوري إسباني - 6 ألقاب كأس ملك إسبانيا - 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا - 3 ألقاب في كأس العالم للأندية - 8 سوبر إسباني - 3 سوبر أوروبي.

ميسي هو اللاعب الأكثر تتويجاً بالألقاب في تاريخ برشلونة

الجوائز الفردية