

قاد المهاجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى نفض غبار خسارة الكلاسيكو والصدارة بفوز بشق النفس على ضيفه ريال سوسييداد 1-صفر السبت على ملعب كامب نو.

وسجل ميسي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء أكدتها تقنية المساعدة بالفيديو "VAR" إثر لمسة يد على المدافع الفرنسي روبن لو نورمان في الدقيقة 81.

وهو الهدف التاسع عشر لميسي هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين بفارق ستة أهداف أمام مطارده المباشر مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة.

وألغت تقنية "في آيه آر" هدفا لجوردي ألبا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بداعي التسلل على البديل أنسو فاتي.

فوز ثمين

وأعاد ميسي التوازن لبرشلونة بعد الخسارة أمام ريال مدريد صفر-2 الأحد الماضي، وأعاده إلى الصدارة مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطتين أمام ريال مدريد الذي يحل ضيفا على ريال بيتيس الأحد في ختام المرحلة.

وعانى برشلونة الأمرين لتحقيق الفوز ولم يظهر بمستواه المعهود خصوصا نجومه ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان والكرواتي إيفان راكيتيتش والهولندي فرينكي دي يونغ الذين واجهوا تنظيما جيدا على أرضية الملعب للاعبي الضيوف الذين كانوا في طريقهم إلى انتزاع نقطة مستحقة قبل أن يحصل النادي الكاتالوني على ركلة الجزاء.

وقال جيرار بيكيه "كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة لأنها جاءت بعد الخسارة في البرنابيو وريال سوسييداد يقدم عروضا جيدة في الآونة الأخيرة ووصل إلى نهائي مسابقة الكأس، نجحنا في حسم النتيجة بتفاصيل صغيرة من ركلة جزاء وكسبنا ثلاث نقاط ثمينة في صراعنا على اللقب".

وكانت أول وأخطر فرصة للوافد الجديد الدنماركي مارتن برايثوايت إثر تلقيه كرة من ميسي، فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية بيسراه أبعدها الحارس أليخاندرو ريميرو بقدمه إلى ركنية (10).

وكاد ميسي يفعلها بعد لعبة مشتركة مع راكيتيتش الذي هيأ له كرة أمام المرمى لعبها بيسراه لكن الحارس أبعدها في توقيت مناسب إلى ركنية (29)، ثم سدد ميسي كرة زاحفة بيسراه من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الأيمن (39).

وواصل برشلونة بحثه عن افتتاح التسجيل وجرب ميسي حظه بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة بجوار القائم الأيسر (54).

وأنقذ ريميرو مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة قوية لراكيتيتش من داخل المنطقة إلى ركنية (64)، ثم تصدى لرأسية جيرار بيكيه من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لميسي من داخل المنطقة (66).

وكاد ناتشو مونريال يمنح التقدم للضيوف بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة ارتطمت بقدم بيكيه وتحولت إلى ركنية (72)، ثم أهدر السويدي ألكسندر إسحاق فرصة ذهبية عندما تلقى كرة داخل المنطقة سددها بعيدة عن الخشبات الثلاث (75).

وحصل برشلونة على ركلة جزاء بعد اللجوء إلى تقنية "VAR" بعدما لمست الكرة يد المدافع لو نورمان (76) فانبرى لها ميسي بنجاح على يسار الحارس ريميرو (81).

