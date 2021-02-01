إعداد: هُمام كدر

مباراة بيلباو أمس كانت مناسبة غاية في الخصوصية لنجم برشلونة الأسطوري ليونيل ميسي لأسباب عديدة؛ بداية لأنه طُرد لأول مرة في مسيرته مع الفريق الأول للبرسا، قبل نحو نصف شهر أمام المنافس ذاته وخسر كأس السوبر، أول الألقاب التي ينافس عليها مع رونالد كومان، وثانياً لأنه عاش في الساعات الأخيرة المزيد من الضغوطات بسبب تسريب صحيفة "ال موندو" لما أسمته تفاصيل تجديد عقد ميسي مع برشلونة.

وأحرز ليو الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة؛ مهّد بها لتكرار للفوز على الضيف الباسكي 2-1 إياباً بعد الفوز ذهاباً قبل أقل من شهر في سان ماميس، حينها سجل البرغوث ثنائية، وفاز الفريق الكاتالوني 3-2.

أهداف ميسي مع برشلونة

الدوري الإسباني: 456 هدفاً دوري أبطال أوروبا: 118 كأس الملك: 54 كأس السوبر الإسباني 14 كأس العالم للأندية 5 كأس السوبر الأوروبية 3

وواصل الأرجنتيني الفذ كتابة التاريخ بوصوله للهدف 650 مع برشلونة في مختلف المسابقات (755 مباراة).

كانت أيضًا الركلة الحرة الناجحة رقم 49 لليو بقميص برشلونة، 38 منهم في الدوري الإسباني (إضافة إلى 6 أخرى مع الأرجنتين).

وفي عام 2021، سجل ميسي ركلتين حرتين مباشرتين، بما في ذلك في المرحلة 18 من الليغا على غرناطة (0-4)، المنافس القادم لبرشلونة هذا الأربعاء في ربع نهائي كأس الملك.

وسجل ميسي هدفين من آخر أربع ركلات حرة مباشرة له في جميع المسابقات، بعد أن سجل هدفًا واحدًا فقط من 62 محاولة سابقة أقدم عليها.

2 - Lionel Messi 🇦🇷 has scored two direct free-kick goals from his last four attempts for @FCBarcelona in all competitions, after scoring just one from his previous 62 attempts. Music. pic.twitter.com/lKU2xUpMyq — OptaJose (@OptaJose) January 31, 2021

ومع هدفه الأخير، لا يزال ميسي ينافس على صدارة هدافي الليغا (جائزة Pichichi). بعد وصوله إلى 12 هدفًا في الدوري وبات على بعد هدفين فقط من زميله السابق في البرسا مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي لويس سواريز بـ14 هدفًا.

وصار نجم برشلونة أكثر لاعب يسجل ضد أثلتيك بيلباو في تاريخ الدوري الإسباني (18 هدفًا)ز

توزع الأهداف التي سجلها ميسي بالنسبة لجسده

بالقدم اليسرى 537 هدفاً بالقدم اليمنى 88 بالرأس 23 أخرى 2



