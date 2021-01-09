وسجل ميسي ثنائية 35، 42 فيما وقّع الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان على هدف افتتاح التسجيل للبرسا في الدقيقة 12. واختتام النتيحة في الدقيقة 63. ولعب أصحاب الأرض بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 78 بعد طرد لاعبهم خيسوس فاييخو.

وفضل كومان إراحة النجم ميسي في الدقيقة 65 وأشرك مكانه مارتن برايثوايت.

برشلونة رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة 24 في المركز السابع.

وتصدر ليو ميسي ترتيب هدافي الليغا برصيد 11 هدفاً، كما أنه سجل أكثر من هدف في مباراتين متتاليتين خارج الكامب نو في الليغا لأول مرة منذ ديسمبر 2018 أمام اسبانيول وليفانتي.

وكانت المباراة مناسبة خاصة لمتوسط ميدان برشلونة، سيرخيو بوسكيتس الذي خاض مباراته رقم 600 مع البرسا في جميع المسابقات.

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تقديم المستويات التي عهدتها منه جماهير كرة القدم في السنوات الـ15 الأخيرة بعد بداية باهتة للموسم، وقاد فريقه برشلونة إلى انتصاره الثالث تواليًا وبقي من دون هزيمة في الدوري للمباراة الثامنة تواليًا.

واستهل غرناطة المباراة بقوة بعد أن أجبر أنتونيو بويرتاس الحارس الألماني مارك آندريه تير شتيغن لإبعاد تسديدته الصاروخية إلى ركنية (2).

إلا أن برشلونة لم يتأخر في التقدم عندما حاول بوسكيتس تمرير كرة الى داخل المنطقة فارتدت من روبرتو سولدادو لتصل الى غريزمان أسكنها في الشباك وسط اعتراض لاعبي أصحاب الأرض مطالبين بتسلل على الدولي الفرنسي، إلا أن ارتدادها من سولدادو حسم الجدل (12).

وضاعف أفضل لاعب في العالم ست مرات تقدم الضيوف عندما وصلته الكرة من غريزمان على مشارف المنطقة، توغل نحو مترين الى داخلها قبل ان يسدد كرة صاروخية بيسراه في اعلى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس البرتغالي روي سيلفا (35).

وسجل "البرغوث" الهدف الثالث من ضربة ثابتة على مشارف المنطقة سددها ذكية زاحفة في أسفل الزاوية اليمنى (42) رافعًا رصيده إلى سبعة أهداف وتمريرتين حاسمتين في آخر ثماني مباريات في الدوري.

ونجح برشلونة في إضافة الهدف الرابع عندما رفع الفرنسي عثمان ديمبيلي كرة جميلة "لوب" عن الجهة اليمنى الى مواطنه غريزمان داخل المنطقة الآتي من الخلف، روضّها جميلة واسكنها في الشباك من زاوية ضيقة (63).

