سجل ليونيل ميسي هدفاً متأخراً قاد به فريقه برشلونة للفوز على مضيفه أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، اليوم الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

هدف المباراة الوحيد سجله ميسي في الدقيقة 86.

بهذا الفوز استعاد برشلونة صدارة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد، فيما تجمد رصيد أتلتيكو عند 25 نقطة في المركز الخامس.

- نهاية المباراة بفوز برشلونة بفضل براعة ليونيل ميسي وتصديات تير شتيغن المثيرة.

(86) - مجهود خرافي من ليونيل ميسي الذي تبادل الكرة مع سواريز ووضع الكرة في شباك أوبلاك الذي حاول إيقافها دون جدوى.

(72) - حزمة من المحاولات المدريدية على مرمى برشلونة نجح الدفاع في أبعادها بثبات.

(69) - تير شتيغن يطلق هجمة مرتدة لبرشلونة بتمريرة كرة طويلة لميسي الذي تجاوز لاعبين ومرر لسواريز الذي بدوره مرّر لغريزمان لكن الدولي الفرنسي تعامل معها بطريقة سيئة جداً وأرسلها فوق المرمى.

(63) - ميسي يجد ثغرة للتسديد ويسدّد زاحفة قوية اعترضها الدفاع المتكتل لأتلتيكو.

- الشوط الثاني يبدأ بسناريو مشابه لانطلاق المواجهة، حيث كانت الأفضلية لأتلتيكو من خلال بحثه الحثيث على أيجاد ثغرات في دفاع برشلونة.

- نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي لا يعكس كمية الفرص الكثيرة التي أتيحت للفريقين، لكن غياب التركيز والحظ تارة وبراعة الحارسين تارة أخرى حالا دون تسجيل الأهداف.

(41) - بيكيه يرد على موراتا برأسية أخرى اصطدمت بالأرض ثم انهالت على العارضة وابتعدت عن مرمى أوبلاك.

(40) - موراتا يصعد ويسدّد رأسية قوية متقنة وموجهة نحو مرمى برشلونة لكنها اصطدمت ببراعة مارك أندريه تير شتيغن الذي قدم لوحة ثانية بتصدٍّ لا يصدق.

(36) - برشلونة يكثف محاولاته، سواريز يطلق قذيفة احتاجت لبعض الدقة لتهز شباك أتلتيكو.

(26) - أول ظهور لبرشلونة في المباراة كان من هجمة قادها ميسي وأوصل على إثرها الكرة لراكيتيتش الذي سدّدها ضعيفة في أحضان أوبلاك.

(24) - كاد المكسيكي هيكتور هيريرا أن يخدع دفاع برشلونة وحارسه تير شتيغن بتسديدة مرت قريبة من المرمى.

(20) - المدافع هيرموسو يجد نفسه خالياً من الرقابة منفرداً بتير شتيغن الذي قام بتصدي الموسم وأبعد الكرة عن مرماه.

- بعد مرور ربع ساعة على انطلاق المواجهة بدا برشلونة عاجزاً على بناء الهجمة أو الاحتفاظ بالكرة، فيما كان أتلتيكو أكثر اصراراً على زيارة شباك شتيغن.

(7) - هيرموسو يتسلّل على الجهة اليسرى لدفاع برشلونة ويلعب عرضية زاحفة اصطدمت بجونيور فيربو ثم أبعدها القائم حارماً أتلتيكو من هدف التقدم.

- النادي الكتالوني يبحث عن تحقيق 3 نقاط ثمينة تعيده إلى مشاركة الصدارة مع غريمه ريال مدريد، فيما يتطلع اتلتيكو إلى تحقيق الفوز للباقء قريباً من المقدمة.

تشكيلة برشلونة

The starting XI for #AtletiBarça! — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 1, 2019

تشكيلة أتلتيكو مدريد