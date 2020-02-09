ويحتل برشلونة وصافة الدوري بـ49 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

تمريرات ميسي الحاسمة

عوض برشلونة تأخره مرتين وخرج منتصراً 3-2 من أرض بيتيس بفضل "هاتريك" من التمريرات الحاسمة لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأجرى المدرب كيكي ستييين، الذي واجه الفريق الذي أشرف عليه بين عامي 2017 و2019، ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام بلباو الخميس، مشركاً الفرنسي أنطوان غريزمان والتشيلي ارتورو فيدال وجونيور فيربو بدلاً من إنسو فاتي والكرواتي إيفان راكيتيتش وجوردي ألبا، فيما غاب المدافع جيراد بيكيه لتراكم البطاقات الصفراء وحل مكانه الفرنسي سامويل أومتيتي.

ودخل برشلونة إلى اللقاء بعد أسبوع شهد مشاحنات بين ميسي واريك أبيدال بشأن تصريحات الأخير عن تصرفات اللاعبين تحت اشراف المدرب السابق أرنستو فالفيردي.

وأظهر بيتيس نواياه في وقت باكر بعد أن تحصل على ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية المساعدة بالفيديو "في آي آر" إثر لمسة يد على الفرنسي كليمان لونغليه بعد تسديدة من مواطنه نبيل فقير، انبرى لها سيرخيو كاناليس وأرسل الحارس الالماني مارك-اندريه تير شتيغن في الاتجاه المعاكس (6).

إلا أن برشلونة رد التحية بعد ثلاث دقائق بهدف رائع بعد أن رفع ميسي الكرة ببراعة من خلف المدافعين وصلت إلى الهولندي فرنكي دي يونغ داخل المنطقة، مهدها لنفسه بصدره قبل أن يتابعها على الطائر بيمناه في الشباك (9).

وأهدر ميسي فرصة محققة عندما وصلته الكرة من غريزمان إلى داخل المنطقة، إلا أنه تأخر في تسديدها قبل ان يتصدى لها الحارس جويل روبليس (23).

ونجح النادي الاندلسي في التقدم بالنتيجة مجدداً عندما خسر فيدال الكرة في منتصف الملعب لتصل الكرة إلى فقير وينطلق بها نحو مشارف المنطقة قبل أن يسدد كرة صاروخية بيسراه على يسار تير شتيغن (26).

وبات فقير المنتقل إلى بيتيس في صيف 2019، أول لاعب في النادي الجنوبي يسجل في أول مباراتين له في الليغا ضد الفريق الكاتالوني في القرن 21، بعد أن سجل في اللقاء الذي خسره فريقه 2-5 في المرحلة الثانية في آب/أغسطس الفائت.

الا أن النادي الكاتالوني نجح في خطف التعادل قبل الاستراحة عندما رفع ميسي كرة طويلة من ضربة حرة سقطت أمام سيرجيو بوسكتس على باب المرمى فتابعها في الشباك، وسط اعتراض من مدرب بيتيس روبي ولاعبيه لوجود دفعة على مارك بارترا لاعب برشلونة السابق، الا أن الحكم لم يحتكم إلى التقنية وأبقى على قراره (45+3).

وكاد ميسي أن يمنح بطل اسبانيا في الموسمين الاخيرين تقدماً باكراً في الشوط الثاني عندما سدد كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها روبليس ببراعة (47)، قبل أن يسدد الأرجنتيني كرة رائعة كادت أن تخدع الحارس الا أنها مرت بجانب القائم (67).

وتقدم برشلونة للمرة الأولى في النتيجة من ركلة ثابتة أخرى بعدما رفع ميسي كرة طويلة وصلت إلى لونغليه داخل المنطقة تابعها برأسه في المرمى وسط اعتراض على وجود دفعة من الأخير على الأرجنتيني غويدو رودريغيز (72)، قبل أن يكمل رفاق ميسي اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 79 لتحصل لونغليه على انذار ثانٍ.