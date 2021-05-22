علم مراسل beIN SPORTS من مصادر موثوقة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرّر الاستمرار في برشلونة .

وكانت beIN SPORTS قد انفردت سابقاً بخبر وجود مؤشرات إيجابية حول بقاء الساحر الأرجنتيني في نادي برشلونة.

وكان مستقبل ميسي غامضاً في ظل التوتر الذي ساد العلاقة بين "البولغا" والفريق الإسباني خلال الصائفة الماضية.

النجم الأرجنتيني الذي ينتهي عقده في الثلاثين من يونيو المقبل يطمح إلى المواصلة مع النادي الكاتالوني خصوصا وأنه يدرك تماما عزيمة رئيس النادي جوان لابورتا على تحضير فريق تنافسي قادر على الصراع على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما يرغب ميسي في حمل قميص فريق أوروبي واحد وهو "البارصا".

يذكر أنّ ميسي أخطر إدارة البلوغرانا في 25 آب/أغسطس 2020 عن رغبته في الرحيل عن النادي الكاتالوني، إلا أن النادي أجبره على البقاء لوجود الشرط الجزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو وإمكانية إحالة الأمر إلى المحكمة، ما أجبره على البقاء لعدم رغبته في اللجوء إلى القضاء مع نادي الطفولة.