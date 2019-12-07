ميسي يقدم كرته الذهبية لجماهير كامب نو من قبل beIN SPORTS December 7, 2019 21:21 1:03 دقيقة قدم ليونيل ميسي كرته الذهبية التي نالها قبل أيام من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لجماهير برشلونة في ملعب كامب نو قبل اللقاء ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني أمسية السبت. -آخر الفيديوهات 4:34 دقيقة لاتسيو يكبد يوفنتوس خسارته الأولى ويحصن صدارة إنتر 0:33 دقيقة "ريشة" سواريز ولوحة كتالونية رابعة في شباك مايوركا 4:50 دقيقة احتفال برشلونة ميسي يزداد بريقاً بالعودة للصدارة 0:26 دقيقة الوداد يسقط في فخ التعادل للمرة الثانية توالياً 0:39 دقيقة الزمالك يتخطى بريميرو وينفض غبار ثلاثية مازيمبي 0:42 دقيقة بن سبعيني نسي تسديد ركلة الجزاء ضد بايرن 0:35 دقيقة بين تيرشتيغن وغريزمان.. "أسيست" مبهر وإنهاء أنيق 1:03 دقيقة ميسي يقدم كرته الذهبية لجماهير كامب نو 1:22 دقيقة سولشاير لا يهتم بالاستحواذ ويتحسر على إضاعة الفرص 4:39 دقيقة جمال الشريف يرد على اعتراضات غوارديولا التحكيمية