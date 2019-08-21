وكان ميسي أصيب في ربلة الساق اليمنى خلال أول تمرين له بعد الإجازة الصيفية مع برشلونة في 5 آب/ أغسطس الحالي، ما منعه من مرافقة فريقه في جولته الأميركية، كما غاب عن المباراة الافتتاحية الجمعة في الدوري والتي شهدت سقوط حامل اللقب في العامين الماضيين على ارض أتلتيك بيلباو بهدف نظيف.

وتمرن ميسي بمفرده صباح الأربعاء، قبل أن ينضم إلى رفاقه بعد الظهر.

وتعج عيادة النادي الكاتالوني بالمصابين، فبينما تحوم الشكوك حول مشاركة ميسي أمام بيتيس الأحد، يتوجب على المدرب إرنستو فالفيردي أن يتعايش مع العديد من الغيابات في خط الهجوم.

وكان برشلونة خسر جهود نجمه الأوروغوياني لويس سواريز الذي تعرض بدوره لإصابة في ربلة الساق أمام بيلباو، وقد أشارت تقارير صحافية عن إمكانية غيابه عن الملاعب لفترة قد تمتد شهرا،إلى اصابة أيضاً بطل العالم مع منتخب فرنسا عثمان ديمبيلي في المباراة ذاتها بشد في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر وغيابه عن الملاعب حتى خمسة أسابيع بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني الإثنين.

وبانتظار إمكانية عودة النجم البرازيلي نيمار إلى الدوري الإسباني قبل إقفال سوق الإنتقالات في 2 أيلول/ سبتمبر المقبل، في ظل مفاوضات شاقة مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، يقع عبء خط الهجوم على المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان المنضم مؤخراً إلى برشلونة مقابل 120 مليوناً من مواطنه أتلتيكو مدريد.

ومني برشلونة حامل اللقب في الموسمين الماضيين بأول خسارة له في مباراة افتتاحية في الدوري المحلي منذ عام 2008.