وسجل ميسي هدف الـ700 من ركلة جزاء أمام أتلتيكو مدريد في المواجهة التي جاءت ضمن المرحلة 33 من الدوري الإسباني الثلاثاء.

ودوّن ميسي (700) هدفاً خلال 862 مباراة خاضها مع منتخب الأرجنتين وفريقه البلوغرانا.

وكانت الأهداف المئوية لميسي على الشكل الآتي:



الهدف رقم 100: أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا 2009

الهدف رقم 200: أمام ريال مدريد في كأس إسبانيا 2011

الهدف رقم 300: أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني 2012

الهدف رقم 400: أمام غرناطة في الدوري الإسباني 2014.

الهدف رقم 500: أمام فالنسيا في الدوري الإسباني 2016.

الهدف رقم 600: أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2018.