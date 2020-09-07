وهذا أول تدريب لميسي تحت قيادة المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان، وذلك بعدما حسم أمره بالبقاء في الفريق الكاتالوني لانهاء عقده الذي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، بعدما كان قد أبلغ إدارة برشلونة برغبته في الرحيل، ثم تغيّب عن تدريبات الأسبوع الماضي .

وبحسب تقارير صحافية فإن ميسي خضع الأحد لفحص فيروس كورونا الذي أظهر نتيجة سلبية.

وبعد أيام من التجاذبات بين الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عاماً والنادي الذي يدافع عن ألوان فريقه الأول منذ 2004، شوهد أفضل لاعب في العالم الإثنين يقود سيارته باتجاه مدينة "سانت جوان ديسبي" الرياضية قرابة الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ).

وخاض ميسي بعد ذلك التمارين وحيداً تماشيا مع بروتوكول رابطة الدوري في ظل جائحة فيروس "كوفيد-19".

وقال برشلونة في بيان: "بدأت للتو تحضيرات ليو ميسي لموسم 2020-2021"، مضيفاً "لاعب برشلونة صاحب الرقم 10 تمرن وحيدا، على غرار البرازيلي فيليبي كوتينيو العائد من إعارته لبايرن ميونيخ الألماني تماشيا مع بروتوكول (لا ليغا)، في حين تمرن معاً اللاعبون الآخرون في الفريق".

تصريحات كاشفة

وكان ميسي قال بعد أن اتخذ قرار الاستمرار مع برشلونة الجمعة: "لن أذهب إلى المحكمة ضد برشلونة لأنه النادي الذي أحبه، والذي أعطاني كل شيء منذ وصولي. إنه نادي حياتي، لقد صنعت حياتي هنا"، كاشفاً "قلت للنادي، وخاصة الرئيس، إنني أريد الرحيل. كنت أقول له ذلك طوال العام. أعتقد أن الوقت قد حان للتنحي".

وأعرب عن اعتقاده بأن "النادي بحاجة إلى المزيد من الشباب والناس الجدد واعتقدت أن وقتي في برشلونة قد انتهى، وأشعر بالأسف الشديد لأنني كنت أقول دائما إنني أريد إنهاء مسيرتي هنا".

وواصل "كانت سنة صعبة للغاية، لقد عانيت كثيراً في التدريب وفي المباريات وفي غرفة الملابس. أصبح كل شيء صعباً جداً بالنسبة لي، وجاء الوقت الذي أردت فيه البحث عن أهداف جديدة، وآفاق جديدة".

وشدد ميسي أن رغبته لم تكن وليدة الخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا "كنت أفكر في الأمر لفترة طويلة. قلت للرئيس وله بالذات، إنه في نهاية الموسم يمكنني أن أقرر ما إذا كنت أريد الرحيل أو البقاء ولكن في النهاية لم يحافظ على كلمته".

وعلى الرغم من عدم سعادته بالنهاية التي آلت إليها الأمور، شدد ميسي على أنه سيقدم كل ما لديه لبرشلونة في الموسم المقبل تحت قيادة مدربه الجديد كومان الذي خلف كيكي سيتيين بعد موسم مخيب محلياً وقارياً على السواء، على أن ينتهي عقده الحالي في 30 حزيران/يونيو من العام المقبل.

وتابع "سأستمر في برشلونة وموقفي لن يتغير حتى لو كنت اريد الرحيل".

وقد يشارك ميسي السبت في المباراة الودية ضد خيمناستيك تاراغونا من الدرجة الثالثة.

وعلى رغم أن الموسم الجديد من الدوري الإسباني ينطلق الجمعة، فإن المباراة الأولى لبرشلونة في "لا ليغا" ستكون في 27 أيلول/سبتمبر ضد فياريال ضمن المرحلة الثالثة، وذلك بعد منح الفرق التي انتهى موسمها متأخرا نتيجة المشاركة القارية فرصة التقاط أنفاسها.

