خرج الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة عن صمته معلقاً على تصريحات الفرنسي إيريك أبيدال الذي يشغل مهام المدير الرياضي للفريق الكاتالوني.

ودافع ميسي عن زملائه بعد أن قال أبيدال في مقابلة صحفية إنّ بعض اللاعبين لعبوا بتراخي تحت إمرة فالفيردي: "الكثير من اللاعبين لم يعملوا بجد ولم يكونوا سعداء" وهو الأمر الذي شعر به أبيدال وأخبره لإدارة النادي التي أقالت فالفيردي لاحقاً.

وجاء ردّ ميسي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام ببيان مطول لعل أبرز ما جاء فيه: "أعتقد بأنك عندما تتحدث عن اللاعبين فعليك أن تعطي أسماء"، موضحاً أنّ الغموض في هذا التفصيل من شأنه أن يغذي انتشار الشائعات.

وطالب ميسي بأن يركّز كلّ شخص على العمل الموكل إليه: "أنا لا أحب فعل هذا النوع من الأشياء، لكنني أعتقد أن على كل شخص أن يكون مسؤولاً عن عمله وأن يتحمل مسؤولية قراراته".

وتابع: "اللاعبون (مسؤولون) عن الذي يحدث في أرض الملعب"، مشيراً إلى أنهم يعترفون بوضوح عندما لا يلعبون بشكل جيد.

وأقيل فالفيردي منذ قرابة 20 يوماً وتمّ تكليف كيكي سيتين بدلاً منه، علماً أنّ المدرّب الملقب بالنملة كان يتصدر مع برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني لحظة إقالته.

ولم يقدم برشلونة أفضل ما لديه تحت إمرة المدرب الجديد وتنازل عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط لصالح ريال مدريد.

وسبق لأبيدال أن لعب بجوار ميسي قبل أن يتولى منصبه الإداري منذ أكثر من عام ونصف.