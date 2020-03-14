ولم يتأخر نجم برشلونة وأفضل لاعب في العالم في اللحاق بالعديد من نجوم الكرة الذي قاموا بتوعية الناس بشأن فيروس كورونا أو مساندة المصابين فيه، إذ خرج برسالة مطولة في حسابه الرسمي على إنستغرام تحدث فيها عن الأحداث الأخيرة الخاصة بهذا الفيروس.

وكتب ميسي: "أيام معقدة، نعيش في حالة قلق بسبب ما يجري ونريد أن نساعد في وضع أنفسنا مكان أولئك الذين يعانون من الأمر"، مشيراً إلى الذين عانوا من فيروس كورونا أو المحيطين بهم.

وتابع: "أرسل إليهم المزيد من القوة والدعم، يجب أن تأتي الصحة أولاً"، معتبراً أنّ هذه اللحظات هي استثنائية ويجب خلالها اتباع تعليمات المختصين في التعامل مع كورونا.

ولم تركّز رسالة ميسي على التحذير بالمجمل إذ حملت بعض الإيجابية بمخاطبته للناس بالاستمتاع بأوقاتهم مع عائلاتهم وأقاربهم خلال هذه الفترة.

