وسجّل ميسي ثنائية في آخر مرحلة من الدوري خلال مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيش ليضمن لقب الهداف، معززاً صدارته لترتيب الهدافين بـ25 هدفاً، ويحرز لقب الهداف للمرة الرابعة توالياً والسابعة في مسيرته، متقدماً بفارق أربعة أهداف عن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

وبعدما نجح ميسي في البقاء أمام بنزيمة، انفرد بالرقم القياسي بعدد المرات التي أحرز فيها لقب الهداف "بيتشيتشي" الذي كان يتشاركه مع تيلمو زارا (6 مرات بقميص بلباو أعوام 1945 و1946 و1947 و1950 و1951 و1953).

وأسهم ميسي خلال مسيرته الاحترافية بـ1000 هدف (صنع 297 هدفاً وسجل 703 أهداف).



يترقب عشاق كرة القدم التعرف بشغف على متصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني في نهاية كل موسم إذ قد ترتفع مستويات بعض اللاعبين أو تنخفض خلال المسابقة التي تمتد لأشهر طويلة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني موسم 2018 - 2019 الاسم الفريق عدد الأهداف ميسي برشلونة 36 سواريز برشلونة 21 بنزيمة ريال مدريد 21 أسباس سلتا فيغو 20

واحتل ميسي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني في الموسم الفائت برصيد 36 هدفاً أمام بنزيمة وسواريز (21).