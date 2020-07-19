وسجّل ميسي ثنائية في آخر مرحلة من الدوري خلال مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيش ليضمن لقب الهداف، معززاً صدارته لترتيب الهدافين بـ25 هدفاً، ويحرز لقب الهداف للمرة الرابعة توالياً والسابعة في مسيرته، متقدماً بفارق أربعة أهداف عن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.
وبعدما نجح ميسي في البقاء أمام بنزيمة، انفرد بالرقم القياسي بعدد المرات التي أحرز فيها لقب الهداف "بيتشيتشي" الذي كان يتشاركه مع تيلمو زارا (6 مرات بقميص بلباو أعوام 1945 و1946 و1947 و1950 و1951 و1953).
وأسهم ميسي خلال مسيرته الاحترافية بـ1000 هدف (صنع 297 هدفاً وسجل 703 أهداف).
يترقب عشاق كرة القدم التعرف بشغف على متصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني في نهاية كل موسم إذ قد ترتفع مستويات بعض اللاعبين أو تنخفض خلال المسابقة التي تمتد لأشهر طويلة.
|
الاسم
|
الفريق
|
عدد الأهداف
|
ميسي
|
برشلونة
|
36
|
سواريز
|
برشلونة
|
21
|
بنزيمة
|
ريال مدريد
|
21
|
أسباس
|
سلتا فيغو
|
20
واحتل ميسي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني في الموسم الفائت برصيد 36 هدفاً أمام بنزيمة وسواريز (21).