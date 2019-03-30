على ملعبه كامب نو بمدرجات ممتلئة بأكثر من 90 الف متفرج، جدد برشلونة فوزه على جاره بعد أن كان هزمه برباعية بيضاء في المرحلة الـ 15 من دور الذهاب في 8 كانون الأول/ديسمبر، بهدفين لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأول من ركلة حرة حصل عليها بنفسه على خط المنطقة (71) والثاني إثر تمريرة من البديل البرازيلي مالكولم تابعها بيسراه زاحفة في الزاوية اليسرى (89).

وسجل ميسي هدفه الحادي والثلاثين في البطولة معززا صدارته لترتيب الهدافين بفارق 13 هدفا عن زميله الأوروغوياني لويس سواريز، ومحققا الفوز السادس تواليا للعملاق الكاتالوني الذي جاء على خلفية جدل أثاره تصريح مدافع برشلونة جيرار بيكيه الذي قال "رصيدي أكبر من ميزانية اسبانيول"، فرد الأخير "رصيدنا التاريخي والأخلاقي اكبر منك ومن أملاكك".

وتوقع المتفرجون في كامب نو مشاهدة ميسي الأرجنتين في مواجهة ميسي الصين وو لي المنتقل في الفترة الشتوية من شنغهاي سيبغ الى إسبانيول، لكن المدرب الرئيسي للأخير خوان فرانسيسك فيرر "روبي" أبقاه على مقاعد الاحتياط حتى منتصف الشوط الثاني ليحل محل بورخا ايغليسياس (64) وكاد يأتي بالتعادل (79).

وأحكم أسبانيول الرقابة على لاعبي مضيفه من خلال تشكيل ثلاثة خطوط دفاعية: الأول المتقدم من المهاجمين الإثنين، الثاني من ثلاثة عناصر، والثالث المتأخر أمام الحارس دييغو لوبيز من خمسة لاعبين، فانتهى الشوط الأول سلبيا.

ولعبت خبرة وبراعة النجم الأرجنتيني الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، دورا كبيرا في الحسم فحصل على ركلة حرة على خط المنطقة ونجح في تنفيذها رغم صعوبتها لقربها من المرمى، وأرسل الكرة ساقطة من فوق الجدار مسجلا الهدف الأول، ثم أضاف الثاني عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ورفع برشلونة رصيده الى 69 نقطة مبتعدا على طريق احراز اللقب الـ 26 في الليغا بفارق 13 نقطة عن مطارده أتلتيكو مدريد الذي يحل في وقت لاحق اليوم ضيفا على ديبورتيفو ألافيس.

ابرز وقائع اللقاء

نهاية المباراة بفوز جديد لبرشلونة من صنع ليونيل ميسي

د89 هدف ثان لبرشلونة: ميسي يضاعف النتيجة للبارسا بعد استثماره تمريرة حاسمة من البرازيلي مالكوم

د71 هدف اول لبرشلونة: ركلة حرة مباشرة من ليونيل ميسي واللاعب فيكتور سانشيز يحاول تشتيتها لكن الكرة تلج المرمى.

د66: مجددا راكيتيتش يجرب سلاح التسديد من بعيد لكن الكرة مرت محاذية لمرمى اسبانيول.

د63: مالكوم البديل كاد ان يفتتح النتيجة لكن الحارس لوبيز كان في الموعد وحول الكرة الى ركنية

التعادل السلبي سيطر على نتيجة الشوط الاول الذي هدد فيه برشلونة مرمى اسبانيول في عديد المرات لكن دون جدوى.

د20- راكيتيتش يسدد بقوة والكرة تمر جانبية لمرمى الحارس دييغو لوبيز

د15- التعادل السلبي سيد الموقف بعد ربع ساعة من المناوشات الكاتالونية غير المثمرة على أرض كامب نو.

د9- انفراد كامل من ميسي يتبعه فاصل مراوغة من الأرجنتيني تخطى به كل من قابله، ثم تسديدة من نجم برشلونة ضلت طريقها بقليل لتتهادى إلى ركلة ركنية لم تثمر في أول تهديد من العيار الثقيل.

د1- انطلاق المباراة بين برشلونة واسبانيول وسط ضغط المتصدر منذ البداية بحثاً عن هدف مبكر يريح به أعصاب الفريق.