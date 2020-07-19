

وظهر ميسي بتصريحات مغايرة لتلك التي جاءت بعد المباراة التي خسرها فريقه أمام أوساسونا في المرحلة الماضية 2-1 حين انتقد طريقة سير الأمور في برشلونة ومحذراً من النتائج المخيبة التي يمكن أن تأتي مستقبلاً.

وقال ميسي الذي سجّل ثنائية أمام ألافيش: "اليوم رأينا شيئاً مختلفاً، كانت مباراة صعبة جداً بعد المباراة الأخيرة ودرجة الحرارة العالية، الفريق استجاب بشكل مختلف بالالتزام، هي خطوة إيجابية للأمام نظراً لما سنواجهه في المستقبل وهذا شيء مهم".

وتابع: "تصريحاتي السابقة كانت عن انتقاد الذات كما يجب، الآن تقدمنا خطوة مهمة جداً، الأمور قد تنجح أو لا، لكن يجب أن تكون لديك الرغبة وكل شيء يأتي بعد ذلك".



وأضاف: "ليس من المهم أن تأخذ شعار القيادة لتتحدث عن ذلك (أداء برشلونة أمام أوساسونا) ندرك جميعاً ما يحدث، كما قال المدرب كان لدينا مباريات جيدة وعلينا أن نواصل العمل".

وحتم ليو قوله: "نحتاج للهدوء ولتصفية أذهاننا والتركيز في ثبات المستوى" مشيراً إلى أهمية مباراة نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عقب انتهاء لقاء الذهاب في إيطاليا بالتعادل 1-1.

