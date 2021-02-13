وسجل كل من البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو (29 و74) والساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي (45+1 و75) وجونيور فيربو أهداف الفريق الكاتالوني في المقابل دوّن لويس ريوخا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 57.

ويحتل برشلونة وصافة الدوري مؤقتاً بـ46 نقطة.

ويواجه برشلونة ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء على ملعب كامب نو في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ برشلونة المباراة بزخم كبير وروح عالية ترجمها بهجمات متتالية على مرمى ألافيس حتى افتتح التسجيل عن طريق ترينكاو بتسديدة يسارية (29).

وضاعف ميسي التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بتسديدة قوية متقنة من خارج المنطقة، ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك.

وتمكن ريوخا من تقليص الفارق لألافيس في الدقيقة 57، بعدما استغل خطأ من لاعب الوسط المشارك للمرّة الأولى إيلاش، فانطلق وانفرد بالحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، وسددها إلى يمناه.

وعاد ترينكاو ليسجل ثاني أهدافه والثالث لفريقه بعدما تابع كرة مرتدة من حارس ألافيس إثر انفراد لميسي، وأكملها يسارية في المرمى الخالي (74).

وحذا حذوه ميسي بتحقيق الثنائية بعد دقيقة واحدة بتسديدة رائعة من خارج المنطقة بعدما تمريرة من الفرنسي أنطوان غريزمان (75).

ورفع ميسي الذي عادل رقم زميله السابق في الفريق تشافي هرنانديز بلعبه المباراة رقم 505 في الدوري بقميص برشلونة، غلته التهديفية إلى 15 هدفاً هذا الموسم بفارق هدف واحد خلف زميله السابق في النادي الكاتالوني الدولي الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد متصدر لائحة الهدافين.

واختتم فيربو مهرجان الأهداف في الدقيقة 80 حينما تابع كرة عرضية من غريزمان، وضعها بسهولة في المرمى.

