جاء تصريح ميسي عقب فقدان فريقه لقب الليغا بعد خسارته على أرضه أمام أوساسونا (1-2) وفوز ريال مدريد باللقب بعد تغلبه على فياريال (2-1) الخميس في المرحلة ما قبل الأخيرة من الدوري.

وقال ميسي، قائد برشلونة وأفضل لاعب في العالم ست مرات، "لم نكن نتوقع ولم نكن نرغب في إنهاء الأمور بهذه الطريقة، لكن ذلك يختصر الى حد كامل عامنا".

وتابع "كنا فريقا غير منتظم إلى حد كبير، ضعيفا جدا، يخسر في الندية وفي الرغبة، يتلقى الأهداف بسهولة".

وأضاف "خسرنا العديد من النقاط حيث لم يكن يجب أن نخسرها. ريال مدريد قام بالكثير من العمل، لم يخسر أي مباراة منذ العودة، لكننا أيضا سهلنا مهمته".

وأشار النجم الأرجنتيني إلى أن على ناديه "القيام بعملية نقد ذاتي تبدأ من اللاعبين، لكن عملية نقد ذاتي شاملة. ريال يستحق الفوز بكل المباريات، لكننا برشلونة وعلينا واجب الفوز بكل المباريات".

وحذر ميسي من أنه "في حال واصلنا بهذه الطريقة، سيكون من الصعب جدا علينا الفوز بدوري أبطال أوروبا. تأكد الأمر اليوم بالنسبة الى الليغا، لكن يجب أن يحصل تغيير في العمق إذا أردنا أن نقاتل من أجل دوري الأبطال، وإلا سنخسر المباراة ضد نابولي أيضا".