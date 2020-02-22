ودوّن اليوم السبت ميسي رباعية في شباك إيبار في الجولة 25 من الليغا.

وهو الـ"سوبر-هاتريك" الأول لميسي منذ 19 أيلول/سبتمبر 2017 والذي كان أيضاً أمام نفس منافس اليوم.

ومع نهاية الفترة الأولى من مواجهة إيبار، دوّن الساحر الأرجنتيني ثلاثية رابعة في تاريخه خلال الشوط الأول إذ يعود أول هاتريك في الشوط الأول للـ"ساحر" إلى عام 2013 أمام فالنسيا.

وصام ميسي 398 دقيقة عن التهديف منذ هدف الفوز على غرناطة (1-صفر) في الدقيقة 76 في المباراة الأولى للمدرب الجديد كيكي سيتيين مع النادي الكاتالوني، خلفا لإرنستو فالفيردي في المرحلة العشرين في 19 كانون الثاني/يناير الماضي.