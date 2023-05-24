موقعة مشتعلة بين إسبانيول وأتليتيكو مدريد من قبل beIN SPORTS May 24, 2023 11:25 3:01 دقيقة بين افتقار إسبانيول للنقاط الثلاث للخروج من نفقه المظلم وحاجة أتليتيكو مدريد للنقاط ذاتها من أجل التمسك بالمركز الثاني في الترتيب، ستشتعل موقعة ملعب بلدة كورنيا ألبرات. تقارير إخبارية الدوري الإسباني إسبانيول أتليتيكو مدريد -آخر الفيديوهات 3:04 دقيقة اجتماع بين منظمة الصحة ووزارة الصحة القطرية 3:13 دقيقة تألق لافت لريان شرقي منذ تولي بلان قيادة ليون 3:30 دقيقة صراع البقاء يحتدم بين أوكسير ونانت 0:47 دقيقة برايتون يستضيف البطل مانشستر سيتي في مباراة مؤجلة 3:01 دقيقة موقعة مشتعلة بين إسبانيول وأتليتيكو مدريد 4:08 دقيقة المنتخب الأرجنتيني يتخطّى عقبة نظيره الغواتيمالي 1:21 دقيقة الاتحاد يقترب من التتويج بلقب الدوري السعودي 4:54 دقيقة بلد الوليد يحقق فوزاً تاريخياً على البطل برشلونة 10:22 دقيقة رفع العقوبة عن فينيسيوس وإغلاق مدرج لفالنسيا 0:29 دقيقة فينيسيوس يواصل تغريداته بعد تعرّضه لإساءات عنصرية