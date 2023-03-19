مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في واحدة من أهم مباريات اليوم الأحد.

وتمثل مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة على لقب الليغا، إذ أنّ ريال مدريد يريد التمسك بحظوظه وتقليص الفارق مع المتصدر برشلونة.

مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد - مباشر

البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد سيكون اليوم السبت في الـ19من آذار/ مارس في الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة. على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة برشلونة وريال مدريد بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة برشلونة وريال مدريد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.