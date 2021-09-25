مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة ريال مدريد وفياريال في واحدة من أهم مباريات اليوم السبت.

وتمثل مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة الفريق الملكي التي أظهرها حتى الآن مع مدربه العائد الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقبل استقبالِ شيريف تيراسبول في دوري الأبطال، سيَكون الميرنغي على موعدٍ جديد لتأكيد انطلاقته القوية في الليغا، لكن ضيف الجولة السابعة فياريال منافس عنيد سيَسعى بدوره لتعطيل الآلة المدريدية.

مباراة ريال مدريد وفياريال - مباشر

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفياريال سيكون اليوم السبت في الخامس والعشرين من سبتمبر في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة ريال مدريد وفياريال بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد وفياريال أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.