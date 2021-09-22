مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة ريال مدريد وريال مايوركا في واحدة من أهم مباريات اليوم الأربعاء.

وتمثل مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة على لقب الدوري الإسباني منذ المراحل الأولى من الموسم، إذ أنّ ريال مدريد يريد إعادة انتزاع الصدارة من جاره أتلتيكو.

مباراة ريال مدريد ومايوركا - مباشر

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا سيكون اليوم الأربعاء في الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر في الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة ريال مدريد ومايوركا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد ومايوركا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.