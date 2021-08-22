مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة ريال مدريد وليفانتي في واحدة من أهم مباريات اليوم الأحد

وتمثل مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي في بث مباشر اليوم أهمية بالغة لعشاق الفريق الملكي بعد أن أقنعهم فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

ريال مدريد الذي مدد تعاقدَه مع الهداف كريم بنزيمة مؤخراً ، سيحاول أن يعود إلى العاصمة محملاً بالنقاط الثلاث، معتمداً في ذلك على خبرةِ مدربه وخط هجومه الضارب.

مباراة ريال مدريد وليفانتي - مباشر

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفانتي سيكون اليوم الأحد في 22 آب/ أغسطس في الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة على beIN SPORTS 1 PREMIUM بتعليق الزميل حسن العيدروس.

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ساوثهامتون 🆚 مانشستر يونايتد



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ليفانتي 🆚 ريال مدريد



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إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة ريال مدريد وليفانتي بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد وليفانتي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.



ريال مدريد الذي مدد تعاقدَه مع الهداف كريم بنزيمة مؤخراً، سيحاول أن يعود إلى العاصمة محملاً بالنقاط الثلاث، معتمداً في ذلك على خبرةِ مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي وخط هجومه الضارب.



- تحت إشراف باكو لوبيز، فاز ليفانتي بـ3 من مبارياته الـ6 أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني (3 هزائم). في السابق، كان النادي قد أحرز انتصارين وحسب من مبارياته الـ24 أمام لوس بلانكوس في البطولة (3 تعادلات و19 هزيمة).

- فاز ريال مدريد بـ2 فقط من آخر 4 مباريات خارج قواعده امام ليفانتي في الدوري الإسباني (تعادل 1 وخسارة 1)، بعد فوزه بـ9 من المباريات الـ11 السابقة خارج الديار أمام ليفانتي في البطولة (تعادل 1 وخسارة 1).

- تغلّب ريال مدريد على ليفانتي أكثر من سواه خارج الديار في تاريخ الدوري الإسباني (11 في 15 زيارة). علاوة على ذلك، وحده برشلونة (40) سجّل أهدافًا أكثر خارج ملعبه أمام ليفانتي ممّا فعل ريال مدريد (29) في البطولة.

- فشل ليفانتي بالفوز في ايٍّ من آخر 9 مباريات بالدوري الإسباني (4 تعادلات و5 هزائم)، متعادلًا في آخر 2. آخر فوزٍ له في الدوري كان في ابريل، أمام إيبار في ايبوروا (1-0).

- لم يخسر ريال مدريد أيًا من مبارياته الـ19 الأخيرة في الدوري الإسباني (14 انتصار و5 تعادلات)، وهي أفضل سلسلة خالية من الهزائم بين جميع الأندية في البطولة.

- قد يفوز ريال مدريد بأوّل مباراتين في موسم بالدوري الإسباني للمرّة الأولى منذ 2018-2019. فاز النادي الملكي باللقب في 4 من آخر 8 مواسم بدأ فيها الموسم مع انتصارين في اوّل مباراتين، احدثها في موسم 2016-2017

- قد يبدأ ليفانتي موسمًا في الدوري الإسباني من دون فوز في اوّل جولتين للمرّة الأولى مع المدرّب باكو لوبيز (3 مواسم كاملة)

- بات القائد خوسيه لويس موراليس أوّل لاعب في ليفانتي يسجّل 50 هدفًا في الدوري الإسباني بالجولة الماضية أمام قادش (50 هدف في 220 مباراة)

* سجّل كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد ثنائيّة في المباراة الأولى بالدوري للمرّة الأولى في مسيرته بالبطولة. لم يسبق للمهاجم الفرنسي أن سجّل 3 أهداف في المحصّلة في أوّل مباراتين بالدوري مع النادي الملكي

- فاز كارلو انشيلوتي مدرّب ريال مدريد بجميع مبارياته الـ4 في الدوري الإسباني امام ليفانتي، وأحرزت كتيبته 13 هدفًا واستقبلت 2 فقط.