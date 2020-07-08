مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت أو المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة برشلونة وإسبانيول تأتي ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى برشلونة لتشديد الملاحقة على غريمه ريال مدريد المتصدر بعد سلسلة من العثرات كلفته خسارة ريادة الـ"ليغا" مما يضعه أمام حتمية الفوز في دربي كاتالونيا أمام جاره إسبانيول.

ولن تكون مهمة زملاء الأرجنتيني ليونيل ميسي يسيرة بالمرة إذ يعدّ إسبانيول خصماً عنيداً للبلوغرانا رغم أنه يقبع في مؤخرة ترتيب الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول سيكون اليوم الأربعاء 23:00 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 3.

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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