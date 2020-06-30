مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت أو المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد تأتي ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى برشلونة لتدارك "عثرته" الأخيرة على أرض سلتا فيغو (2-2) والتي مكّنت غريمه التقليدي ريال مدريد من الابتعاد في صدارة الـ"ليغا".

ولن تكون مهمة زملاء الأرجنتيني ليونيل ميسي يسيرة بالمرة إذ يعدّ أتلتيكو مدريد خصماً عنيداً حتى خارج قواعده.

واستعاد أتلتيكو عافيته مع استئناف منافسات الدوري الإسباني إذ حقق 4 انتصارات وتعادل في مناسبة وحيدة.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد سيكون اليوم الثلاثاء 23:00 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 3.

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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