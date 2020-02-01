موعد بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم السبت 1 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة .

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.

"ديربي مدريد" بين الريال وأتلتيكو سيكون بتعليق الزميل رؤوف خليف.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد - التغطية لحظة بلحظة

التشكيلة الأساسية للفريقين في "ديربي مدريد"

| ريال مدريد |

| أتلتيكو مدريد |