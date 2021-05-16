موعد وكيفية مشاهدة مباريات الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد - بث مباشر على beIN SPORTS

مشاهدة مباريات الدوري الإسباني في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وأوساسونا؟

مباراة ريال مدريد أتلتيك بلباو بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وسلتافيغو بث مباشر

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بالجولة الـ37 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتمثل مشاهدة مباريات فرق المُقدمة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا، وريال مدريد ضد بلباو، وبرشلونة ضد سلتا فيغو أولوية لعشاق كرة القدم في العالم وليس لعشاق الدوري الإسباني فقط بسبب احتدام المنافس في الجولة ما قبل الأخيرة.

مباراة ريال مدريد وواتلتيك بلباو- مباشر

البث المباشر للجولة ما قبل الأخيرة من مباريات الدوري الإسباني سيكون اليوم الأحد في 16 من أيار/ مايو في الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إذ ستقام جميع المباريات في توقيت واحد.

وتأتيكم مباريات فرق المُقدمة وفق الجدول التالي:

أتلتيكو مدريد × أوساسونا beIN SPORTS 2 برشلونة × سلتا فيغو beIN SPORTS 3 أتلتيك بلباو × ريال مدريد beIN SPORTS 1 + beIN SPORTS 1 PREMIUM

التتويج بلقب #LaLigaSantander لهذا الموسم يمر عبر هذه المباراة 🔥🏆



"اتلتيكو مدريد" في استقبال "اوساسونا" و لا شيء غير الفوز لكتيبة "سيميوني" مع انتظار تعثر المطارد "ريال مدريد" للتويج بلقب الدوري



اليوم الساعة الـ18:30 ⏱🇪🇸



مباشرة و حصريا على @beINSPORTS 📺#AtletiOsasuna pic.twitter.com/CUUXw5YbfU — LaLiga (@LaLigaArab) May 16, 2021

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباريات الدوري بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ترتيب الـ4 الأوائل في الدوري الإسباني:

1- أتلتيكو مدريد 80

2- ريال مدريد 78

3- برشلونة 76

4- إشبيلية 74

ولتبقوا على مقربة من صراع اللقب أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

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