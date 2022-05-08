مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

معلومات البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومضيفه أتلتيكو مدريد فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل.

وفرضت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً لقيمة الفريقين وعراقتهما.

وفي ظل قرار أتلتيكو مدريد بعدم تنظيم لاعبيه ممراً شرفياً لبطل الليغا ريال مدريد ستشتعل موقعة واندا ميتروبوليتانو التي سيسعى فيها الروخيبلانكوس لخطف النقاط الكاملة.

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومضيفه أتلتيكو مدريد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم الأحد على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

