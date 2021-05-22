مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد

معلومات البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفياريال

معلومات البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد

مشاهدة مباراتي ريال مدريد-فياريال وأتلتيكو مدريد-بلد الوليد فرصة سانحة لمشتركينا لمواكبة الجولة الختامية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعدّ مباراتا ريال مدريد-فياريال وأتلتيكو مدريد-بلد الوليد أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً للرهان الكبير الذي يميّز المواجهتين.

وينشد أتلتيكو مدريد المتصدّر بفارق نقطتين عن جاره ريال (83 مقابل 81) تحقيق الانتصار على مضيفه بلد الوليد، الذي يسعى لتفادي الهبوط للدرجة الثانية، للتتويج بلقب الليغا دون النظر لنتائج ملاحقه.

أما الفريق الملكي فسيبحث عن انتزاع النقاط الثلاث وانتظار عثرة للمتصدّر قد تمكّنه من الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني.

معلومات البث المباشر

مباراة ريال مدريد وفياريال :

• مباراة ريال مدريد وفياريال ستقام اليوم السبت 22 مايو/أيار.

• ستبث المباراة المرتقبة اليوم على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

• مواجهة ريال مدريد وفياريال ستقام في تمام الساعة السابعة مساءً (19:00) بتوقيت مكة المكرمة.

• ستبث مباراة ريال مدريد وفياريال بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT .

• لمزيد من المعلومات حول العروض المتوفرة والباقات المتاحة الضغط هنا.



مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد :

• مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد ستقام اليوم السبت 22 مايو/أيار.

• ستبث المباراة المرتقبة اليوم على قناة beIN SPORTS 2.

• مواجهة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد ستقام في تمام الساعة السابعة مساءً (19:00) بتوقيت مكة المكرمة.

• ستبث مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT .

• لمزيد من المعلومات حول العروض المتوفرة والباقات المتاحة الضغط هنا.