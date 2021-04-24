

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيتيس

معلومات البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبيتيس

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيتيس فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة هامة ضمن السباق "المحموم" للتتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة ريال مدريد وبيتيس نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لحاجة الفريق الملكي الماسة لنقاط المواجهة لمواصلة الضغط على أتلتيكو مدريد المتصدّر كما ينشد ريال بيتيس تحقيق نتيجة إيجابية بغية انتزاع مركز مؤهل للدوري الأوروبي.

ورغم الغيابات العديدة في صفوفه سيبحث فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن تحقيق الفوز للمضي قدماً نحو الاحتفاظ بلقب الليغا.

مباراة ريال مدريد وبيتيس - معلومات البث مباشر



• مباراة ريال مدريد وبيتيس ستقام اليوم السبت 24 أبريل 2021.

• ستبث المباراة المرتقبة اليوم على قناتي beIN SPORTS 1 PREMIUM وbeIN SPORTS 1.

• مواجهة ريال مدريد وبيتيس ستقام في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة (22:00).

• ستبث مواجهة ريال مدريد وريال بيتيس بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT.

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