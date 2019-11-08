مباراة ريال مدريد وإيبار مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومضيفه إيبار متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة ريال مدريد وإيبار تأتي ضمن الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى ريال مدريد إلى تشديد الملاحقة على برشلونة المتصدّر وانتظار عثرة من الفريق الكاتالوني قد تعيده إلى ريادة الـ"ليغا".

ويحتل فريق العاصمة الإسبانية المركز الثاني في ترتيب المسابقة المحلية برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن النادي الكاتالوني.

واتسمت نتائج رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالتذبذب منذ انطلاق الموسم الجديد إذ حقق 6 انتصارات و4 تعادلات وتكبّد هزيمة وحيدة.

أما إيبار المتمركز في المرتبة 14 برصيد 15 نقطة فلا يملك على الورق حظوظاً كبيرةً للتفوّق على "الميرينغي" المنتشي بفوز باهر على غلطة سراي التركي بسداسية نظيفة في رابع مراحل المجموعة الأولى من مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

موعد مباراة ريال مدريد وإيبار سيكون يوم السبت في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 3 بتعليق الزميل علي محمد علي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار في بث مباشر عبر الانترنت

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