مباراة ريال مدريد وريال بيتيس مباشر

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مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في سانتياغة بيرنابيو تأتي ضمن الجولة الثانية عشرة من الليغا حيث لا بديل أمام رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سوى الفوز لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بفارق نقطة واحدة والذي يواجه ليفانتي خارج قواعده.

وسيحاول ريال مدريد الذي خسر مباراة واحدة فقط منذ انطلاق الدوري، مواصلة عروضه الجيدة في الآونة الأخيرة إذ كان اكتسح الأربعاء ليغانيس بخماسية نظيفة بعد أن عاد بفوز ثمين من أرض غلطة سراي التركي (1-صفر) في الثاني والعشرين من الشهر الحالي ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

موعد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس هو يوم السبت 2 تشرين الثاني/نوفمبر في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس مباشرة وحصرياً هي قناة beIN SPORTS HD3.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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