مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية - مباشر - اشترك هنا

يحل ريال مدريد ضيفاً على إشبيلية في موعد صعب لفريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي سيكون مضطراً بعد الخسارة القارية الثقيلة أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، لخوض اختبار محلي صعب بمواجهة متصدّر حقق ثلاثة انتصارات هذا الموسم، مقابل تعادل وحيد.

وستكون المباراة فرصة لمدرب إشبيلية جولن لوبيتيغي لرد اعتباره من "الملكي"، النادي الذي أقاله في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد أشهر من تعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق، في خطوة كلفته يومها الإبعاد من منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني قبيل انطلاق مونديال روسيا 2018.

ويتصدر إشبيلية الترتيب حالياً برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن ريال الثالث، وبينهما القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو (9 نقاط)، في حين يحلّ برشلونة حامل اللقب خامساً (7 نقاط).

موعد مباراة ريال مدريد واشبيلية وكيفية مشاهدتها؟

بإمكانكم متابعة مباراة ريال مدريد واشبيلية يوم الأحد 22 أيلول/سبتمبر في الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة HD3 وأيضاً عبر CONNECT.

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