مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشر

موعد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومايوركا

ريال مدريد المتصدر برصيد 18 نقطة سيخوض اختباراً سهلاً نسبياً عندما يحل ضيفاً على مايوركا الثامن عشر وسيسعى لتعزيز صدارته والعودة بالنقاط الثلاث لكي يحافظ على المسافة التي تبعده عن منافسه المباشر برشلونة الذي يملك 16 نقطة، والذي سيحل ضيفا على ايبار الرابع عشر السبت أيضاً.

ويملك برشلونة فرصة خطف الصدارة مؤقتاً في حال فاز على مستضيفه لأن الفريق الكتالوني سيلعب في الثانية ظهراً قبل عدة ساعات من مباراة مايوركا وريال مدريد.

ولم تكن فترة التوقف الدولية جيدة لمدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان، فقد خسر اثنين من نجومه خلال مباراة كرواتيا وويلز الأحد ضمن التصفيات القارية، ليفتقد جهود لاعب الوسط لوكا مورديتش والجناح غاريث بايل.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومايوركا يوم السبت 19 أكتوبر/تشرين الأول سيكون انطلاقاً من الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على beIN SPORTS HD3 بتعليق الزميل يوسف سيف.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا في بث مباشر عبر الانترنت

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