كيفية مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم

مباراة برشلونة وليفانتي تعتبر من أهم مباريات اليوم التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS، فالنادي الكتالوني بقيادة نجمه ليونيل ميسي سيسعى لتحقيق الفوز خارج أرضه على مضيفه صاحب المركز الرابع عشر والارتقاء مؤقتاً لصدارة ترتيب الدوري الإسباني الذي باتت جولاته الأخيرة مثيرة ومشتعلة، إذ يملك أتلتيكو المتصدر 77 نقطة مقابل 75 نقطة لكل من ريال مدريد وبرشلونة في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي

موعد مباراة برشلونة وليفانتي هو اليوم الثلاثاء 11 مايو/أيار 2021 في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.



ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي؟

مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة برشلونة ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM ، كما يمكنك مشاهدة المواجهة أيضاً على الإنترنت إذ يتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

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