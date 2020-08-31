وستكون مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، المتوج بلقب الدوري الإسباني لموسم 2019 – 2020، في كامب نو في الجولة السابعة التي ستجرى 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 فيما ستكون مباراة الإياب على ملعب السانتياغو بيرنابيو في الجولة 30 والتي ستقام يوم 11 أبريل/نيسان 2021.
وسينطلق موسم الليغا الجديد يوم 13 أيلول/ سبتمبر.
وفي ما يلي أهم مواجهات موسم 2020 – 2021:
الجولة الأولى: 13 أيلول/ سبتمبر
- أتلتيكو مدريد – إشبيلية
- برشلونة – التشي
- ريال مدريد- خيتافي
الجولة الثانية: 20 أيلول /سبتمبر
- أتلتيك بلباو – برشلونة
- ريال سوسييداد – ريال مدريد
الجولة الثالثة: 27 أيلول/سبتمبر
- برشلونة – فياريال
- ريال بيتيس – ريال مدريد
الجولة الرابعة: 30 أيلول/ سبتمبر
- سيلتا فيغو – برشلونة
- ريال مدريد – بلد الوليد
الجولة الخامسة: 4 تشرين الأول/أكتوبر
- أتلتيكو مدريد – فياريال
- برشلونة – إشبيلية
- ليفانتي – ريال مدريد
الجولة السادسة: 18 تشرين الأول/ أكتوبر
- خيتافي – برشلونة
- ريال مدريد – قادش
- فياريال – فالنسيا
الجولة السابعة: 25 تشرين الأول/ أكتوبر
- برشلونة – ريال مدريد
- أتلتيكو مدريد – ريال بيتيس
الجولة الثامنة: 1 تشرين الثاني/ نوفمبر
- ديبورتيفو ألافيس – برشلونة
- أتليتك بلباو – إشبيلية
- ريال مدريد – هويسكا
الجولة التاسعة: 8 تشرين الثاني/ نوفمبر
- برشلونة – ريال بيتيس
- فالنسيا – ريال مدريد
الجولة 10: 22 تشرين الثاني/ نوفمبر
- أتلتك بلباو – ريال بيتيس
- أتلتيكو مدريد – برشلونة
- فياريال – ريال مدريد
الجولة 11: 29 تشرين الثاني/ نوفمبر
- برشلونة – أوساسونا
- ريال مدريد – ديبورتيفو ألافيس
- فالنسيا – أتلتيكو مدريد
الجولة 12: 6 كانون الأول/ ديسمبر
- قادش – برشلونة
- إشبيلية – ريال مدريد
- أتلتيكو مدريد – بلد الوليد
الجولة 13: 13 كانون الأول/ ديسمبر
- برشلونة – ليفانتي
- ريال بيتيس – فياريال
- فالنسيا – أتلتيك بلباو
- ريال مدريد – أتلتيكو مدريد
الجولة 14: 20 كانون الأول/ ديسمبر
- برشلونة – فالنسيا
- إيبار – ريال مدريد
الجولة 15: 23 كانون الأول/ ديسمبر
- ريال مدريد – غرناطة
- ريال سوسييداد – أتلتيكو مدريد
- فالنسيا – إشبيلية
- بلد الوليد – برشلونة
الجولة 16: 30 كانون الأول/ ديسمبر
- برشلونة – إيبار
- إلتشي – ريال مدريد
- إشبيلية – فياريال
الجولة 17 : 3 كانون الثاني/ يناير 2021
- ريال بيتيس – إشبيلية
- هويسكا – برشلونة
- ريال مدريد – سيلتا فيغو
الجولة 18: 10 كانون الثاني/ يناير 2021
- أتلتيكو مدريد – أتليتك بلباو
- غرناطة – برشلونة
- أوساسونا – ريال مدريد
- إشبيلية – ريال سوسييداد
الجولة 19 والأخيرة في مرحلة الذهاب: 20 كانون الثاني/ يناير 2021
- برشلونة – ريال سوسييداد
- ريال مدريد – أتليتك بلباو