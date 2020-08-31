وستكون مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، المتوج بلقب الدوري الإسباني لموسم 2019 – 2020، في كامب نو في الجولة السابعة التي ستجرى 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 فيما ستكون مباراة الإياب على ملعب السانتياغو بيرنابيو في الجولة 30 والتي ستقام يوم 11 أبريل/نيسان 2021.

وسينطلق موسم الليغا الجديد يوم 13 أيلول/ سبتمبر.

وفي ما يلي أهم مواجهات موسم 2020 – 2021:

الجولة الأولى: 13 أيلول/ سبتمبر

أتلتيكو مدريد – إشبيلية

برشلونة – التشي

ريال مدريد- خيتافي

الجولة الثانية: 20 أيلول /سبتمبر

أتلتيك بلباو – برشلونة

ريال سوسييداد – ريال مدريد

الجولة الثالثة: 27 أيلول/سبتمبر

برشلونة – فياريال

ريال بيتيس – ريال مدريد

الجولة الرابعة: 30 أيلول/ سبتمبر

سيلتا فيغو – برشلونة

ريال مدريد – بلد الوليد

الجولة الخامسة: 4 تشرين الأول/أكتوبر

أتلتيكو مدريد – فياريال

برشلونة – إشبيلية

ليفانتي – ريال مدريد

الجولة السادسة: 18 تشرين الأول/ أكتوبر

خيتافي – برشلونة

ريال مدريد – قادش

فياريال – فالنسيا

الجولة السابعة: 25 تشرين الأول/ أكتوبر

برشلونة – ريال مدريد

أتلتيكو مدريد – ريال بيتيس

الجولة الثامنة: 1 تشرين الثاني/ نوفمبر

ديبورتيفو ألافيس – برشلونة

أتليتك بلباو – إشبيلية

ريال مدريد – هويسكا

الجولة التاسعة: 8 تشرين الثاني/ نوفمبر

برشلونة – ريال بيتيس

فالنسيا – ريال مدريد

الجولة 10: 22 تشرين الثاني/ نوفمبر

أتلتك بلباو – ريال بيتيس

أتلتيكو مدريد – برشلونة

فياريال – ريال مدريد

الجولة 11: 29 تشرين الثاني/ نوفمبر

برشلونة – أوساسونا

ريال مدريد – ديبورتيفو ألافيس

فالنسيا – أتلتيكو مدريد

الجولة 12: 6 كانون الأول/ ديسمبر

قادش – برشلونة

إشبيلية – ريال مدريد

أتلتيكو مدريد – بلد الوليد

الجولة 13: 13 كانون الأول/ ديسمبر

برشلونة – ليفانتي

ريال بيتيس – فياريال

فالنسيا – أتلتيك بلباو

ريال مدريد – أتلتيكو مدريد

الجولة 14: 20 كانون الأول/ ديسمبر

برشلونة – فالنسيا

إيبار – ريال مدريد

الجولة 15: 23 كانون الأول/ ديسمبر

ريال مدريد – غرناطة

ريال سوسييداد – أتلتيكو مدريد

فالنسيا – إشبيلية

بلد الوليد – برشلونة

الجولة 16: 30 كانون الأول/ ديسمبر

برشلونة – إيبار

إلتشي – ريال مدريد

إشبيلية – فياريال

الجولة 17 : 3 كانون الثاني/ يناير 2021

ريال بيتيس – إشبيلية

هويسكا – برشلونة

ريال مدريد – سيلتا فيغو

الجولة 18: 10 كانون الثاني/ يناير 2021

أتلتيكو مدريد – أتليتك بلباو

غرناطة – برشلونة

أوساسونا – ريال مدريد

إشبيلية – ريال سوسييداد

الجولة 19 والأخيرة في مرحلة الذهاب: 20 كانون الثاني/ يناير 2021

برشلونة – ريال سوسييداد

ريال مدريد – أتليتك بلباو